Yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı filmler ile adından söz ettirmeyi başaran Mahsun Kırmızıgül hakkında araştırmalar yapılıyor. Mahsun Kırmızıgül kimdir? Mahsun Kırmızıgül kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Mahsun Kırmızıgül’ün gerçek adı Abdullah Bazencir’dir. Zaza kökenli Mahsun Kırmızıgül 26 Mart 1969 tarihinde 22 çocuklu bir ailenin ferdi olarak Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül'e dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MAHSUN KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahsun Kırmızıgül’ün gerçek adı Abdullah Bazencir’dir. Zaza kökenli Mahsun Kırmızıgül 26 Mart 1969 tarihinde 22 çocuklu bir ailenin ferdi olarak Diyarbakır'ın Han ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi. Mahsun, ilkokul çağına gelince, aile Diyarbakır'a göç eder. Diyarbakır'ın Kore Mahallesi'nde geçer çocukluğu.

İlk ve Orta okulları Diyarbakır'da okudu. Babası gittikten sonra eve bakan abisinin iş kazasında ölümünden sonra annesi bir kiremit ocağında çalışmaya başladı, Mahsun Kırmızıgül’de Çiğ köftecide çalıştı, çaycılık yaptı, boyacılık yaptı, kaçak sigara sattı evin geçimine katkıda bulunmak için.

Önce Diyarbakır Karpuz Festivali'nde duyurur adını, sonra düğünlerde türküler söylemeye başlar.

Öz Diyarbakır seyahat şirketinde çalışan Hacı Tahir adlı bir şoför vasıtası ile İstanbul’a doldurduğu bir kaseti gönderir. ‘Güneş Plak’tan plak doldurmak için 1984 yılında İstanbul’a çağırılır. Bu arada İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nde eğitim görmeye başlar. Ve 1989'da Fatih'te oturan Gölgem Hanım'la evlenir, birkaç yıl sonra ayrılır. Bu evlilikten bir oğlu olur. Yitirdiği ağabeyinin adını verir ona: Mahmut. Ama babasının ona yaptığını yapmaz ve oğlu annesinin yanında kalsa da onu hiç yalnız bırakmaz; özellikle bayram günlerinde.

1980 yılında müzik çalışmalarına başlayan Mahsun Kırmızıgül amatörce 8 albüm yaptı. Profesyonel anlamda ilk albümü “Alem Buysa Kral Sensin” le 1993'te müzik dünyasına bomba gibi düştü ve listelerin zirvesine oturdu.

1994' ün ikinci yarısında Prestij Müzik şirketine Hilmi Topaloğlu ve Burhan Aydemir' den sonra üçüncü ortak olarak girdi. Ve yapımcı olarak da müzik sektörü içindeki yerini aldı.

1998 Kral Tv Video Müzik ödüllerinde halkın verdiği oylarla üç ayrı dalda ödül aldı. Mahsun Kırmızıgül, “Güneşi Gördüm” filminde, sosyal ve ekonomik sıkıntılar yüzünden başka ülkelere iltica edenlerin dramını anlattı.

Mahsun Kırmızıgül 1998 yılında Bade İşçil ile birlikte olmaya başladı. 2005 yılında ayrıldılar. Ardından 2,5 yıl birlikte olduğu çello sanatçısı Mine Cangal ile 2011 yılında nişanlandı, 2011 yılında ayrıldılar.

2010 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazıp yönettiği “New York'ta Beş Minare” adlı sinema filminde başrollerde Haluk Bilginer, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül Robert Patrick, Gina Gershon, Danny Glover rol almıştır.

1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaryosunu yazan ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulut başrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.