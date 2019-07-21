Maide'nin Altın Günü konusu nedir? Maide'nin Altın Günü filmi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından araştırılıyor. Maide'nin Altın Günü filmi bu akşam saat 20:00'da ATV ekranlarında izleyicisi karşısına çıkacak. 2017 yılı yapımı olan komedi türündeki film izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Maide'nin Altın Günü filminin başrollerinde Ezgi Mola, Gülhan Tekin, Mesut Can Tomay bulunuyor. Caner Özyurtlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu Maide’nin Altın Günü’nün baş karakteri Maide’yi Ezgi Mola canlandırıyor. Maide'nin Altın Günü filmi hakkında tüm detayları sizler için araştırdık..

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ KONUSU NEDİR?

Mahallesinin en şatafatlı altın günlerine imza atmasıyla ünlü Maide (Ezgi Mola), düzenlediği bir altın gününün ardından dede yadigarı gerdanlığının çalınmasıyla büyük bir şok yaşar. Gerdanlığı bulabilmek için yeğeni Yağmur'la (Mesut Can Tomay) birlikte güne gelen herkesi soruşturmaya, maceralı olaylar yaşamaya başlarlar.

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ezgi Mola'nın başrolünde yer aldığı "Maide'nin Altın Günü"nde Ezgi Mola'nın yanı sıra Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, Gülhan Tekin ve Demet Gül yer alıyor.

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Maide’nin Altın Günü filmi çekimleri Sarıyer ve Kozyatağı’nda gerçekleşmiş.