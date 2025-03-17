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Yaşam

Malatya beyaz gelinliğini giydi

Türkiye'de kayısı üretiminin en çok yapıldığı şehir olan Malatya'da kayısı ağaçları, bembeyaz çiçekleriyle adeta gelin gibi süslendi.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 13:08 - Güncelleme:
Malatya beyaz gelinliğini giydi
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"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da, mart başı olmasına rağmen gündüz 15-16 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle bazı kayısı ağaçları çiçek açtı.

Malatya Ovası'nı beyaza bürüyen kayısı bahçelerinin arasında kalan yerleşim yerleri, açan kayısı çiçekleriyle adeta inci gerdanlıkla çevrelendi.

Yaklaşık 9 milyona yakın kayısı ağacının bulunduğu kentte, çiçeklerin de açmasıyla üreticiler ilaçlama yaparak, ürünlerini hastalıklardan korumak için büyük çaba gösteriyor.

Kayısı üreticisi Erol Işık, AA muhabirine, ilçede kayısı çiçeklerinin açmasıyla beraber güzel görüntü oluştuğunu söyledi.

Bembeyaz görüntünün vatandaşlar tarafından da sevildiğini aktaran Işık, "Kayısı bahçeleri çiçek açtı. Her taraf doğal bir şekilde beyaz gelinlik giymiş gibi görünüyor. Kale ilçesi erken çiçek açar ve meyve verir. Şu an ilaçlama yapıyoruz, bahçe işleri başladı. Gelip geçenler fotoğraf çekiyorlar. Hava temiz, her taraf güzel kokuyla çevrili. Ovanın tamamı çiçek açtı." dedi.

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