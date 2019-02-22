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Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi söz konusu depreme ilişkin bilgileri Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
 
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÇANAKKALE'DE DE DEPREM OLMUŞTU
 
Geçtiğimiz günlerde de Çanakkale Ayvacık'ta deprem olmuş ve bölgedeki bazı yapılar yıkılmıştı. Olayda can kaybı yaşanmamıştı.

Türkiye, Bağdat´taki Geylani ve İmam-ı Azam külliyelerini restore ettiriyor

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