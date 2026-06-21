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Yaşam

Malatya'da aile faciası: Anne ve kız son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'da aile içi silahlı kavgada hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi.

AA21 Haziran 2026 Pazar 16:05 - Güncelleme:
Malatya'da aile faciası: Anne ve kız son yolculuğuna uğurlandı
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Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde dün baba Nevzat Timurkaan'ın silahla vurduğu eşi Feray (56) ile kızı Beyza Timurkaan (21) tedavi gördükleri Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'na getirilen anne ve kızın cenazeleri, burada kılınan namazın ardından defnedildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde dün, baba Nevzat Timurkaan, henüz bilinmeyen nedenle eşi Feray, çocukları Beyza ile Berra Timurkaan'ı silahla, kendisini bıçakla yaralamıştı.

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