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Yaşam

Malatya'da çay ocağında oturanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da bir çay ocağındakilere düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA21 Temmuz 2020 Salı 22:52 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 22:52
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Merkez Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'ndeki bir çay ocağında oturan kişilere, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği Mehmet İbiş, Y.H. ile F.A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Mehmet İbiş, Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, motosikletle kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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