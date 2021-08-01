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Yaşam

Malatya'da çiftlikteki 35 bin tavuk telef oldu

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde çiftlikteki 35 bin tavuk telef oldu.

AA1 Ağustos 2021 Pazar 14:59 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 15:12
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İşletme sahibi Yavuz Günaydın, AA muhabirine, Sinan Mahallesi'ndeki çiftliğinde bulunan tavukların düşük elektrik akımı nedeniyle jeneratörün devreye girmemesi sonucu havasızlıktan telef olduğunu iddia etti.

Bölgede sürekli elektrik kesintileri yaşandığını, en son da dün akşam faz hataları sebebiyle 35 bin tavuğunun telef olduğunu savunan Günaydın, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 450 bin lira zararımız var. Oluşan hasarı belgelemek için jandarma ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurduk. Adli makamlara da başvurumuzu yapacağız. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden hasar tespiti için geldiler. Yem ve ölen hayvanların değerlendirmesini yaptılar. Elektrik sıkıntısından çok çekiyoruz, canım yandı. Belki 5 yıl çalışacağım ama o parayı kazanamayacağım."

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