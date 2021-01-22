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Yaşam

Malatya'da drone destekli denetim

Malatya'da jandarma kent genelinde drone ile denetim yaptı.

AA22 Ocak 2021 Cuma 20:28 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 20:28
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve kış lastiği kullanımına yönelik denetim yaptı.

Jandarma ekipleri kentin farklı bölgelerindeki kara yolu uygulama noktalarında drone ile denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerce durdurulan araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı.

Uygulamalarda sürücülerin ve araçlardaki yolcuların Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığı da denetlendi.

Jandarma ekipleri, vatandaşların alışveriş için tercih ettiği semt pazarlarında da maske, sosyal mesafe tedbirlerine ilişkin denetim yaptı, esnafı tedbirlerle ilgili bilgilendirdi.

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