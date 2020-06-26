IHA 26 Haziran 2020 Cuma 16:25 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 16:25

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde kentte bir evde yaşanan hırsızlık sonrası, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Hırsızlığın yaşandığı bölgede 45 iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini toparlayan polis ekipleri, 123 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelilerin izine rastladı. Görüntülerde 2 şüpheli kadının yüzlerini kapatarak ara sokakları kullandıkları görülüyor. Evden çıkıp sonrasında bir araca bindikleri tespit edilen şüphelilerin kaçtıkları aracın plakası belirlenince 3 şüpheli yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2’si kadın 3 şüpheli, adli kontrol kararının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan 3 ayrı hırsızlık olayına yönelik sürdürülen çalışmalarda da 2 yaşı küçük şüpheli yakalanırken, bir şüphelinin ise aranmasının sürdüğü belirtildi.