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Yaşam

Malatya'da korkunç kaza

Malatya'da bir otomobilin, kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DHA22 Aralık 2020 Salı 23:18 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 23:18
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Malatya'da'da, kamyonun dorsesine arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Sivas karayolu Sütlüce mevkiinde meydana geldi. Osman Bayhan (26) yönetimindeki 44 ABD 023 plakalı otomobil, aynı yöne ilerleyen Sami Yüce'nin (44) kullandığı 01 DN 306 kamyonun dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Osman Bayhan ile birlikte otomobilde bulunan Mahmut Taneli (27) olay yerinde hayatını kaybederken, Murat Akdağ (28) ve Cebrail Ateş (21) ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Murat Akdağ, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer ağır yaralı Cebrail Ateş ise tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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