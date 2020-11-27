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Yaşam

Malatya'da tarihi eser operasyonu

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 214 obje ele geçirildi.

AA27 Kasım 2020 Cuma 17:59 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 17:59
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 214 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Taşevler Mahallesi'nde bir evde çok sayıda tarihi eser olduğu ve satmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce yapılan aramalarda, farklı tarihi dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen altın, bronz ve bakır sikke, bilezik, yüzük gibi 214 obje ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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