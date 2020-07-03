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Yaşam

Malatya'da trafik kazası : 1 yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

IHA03 Temmuz 2020 Cuma 00:26 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 00:26
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Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Paşaköşkü Mahallesi istikametinden gelerek Kernek Meydanı istikametine seyir halinde olan 44 EA 018 plakalı E.A. yönetimindeki otomobile Mücelli Sağlık Ocağı istikametinden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 06 DP 6601 plakalı otomobil çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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