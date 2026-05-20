Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"ZARAR VERECEK BİR DEPREM DEĞİL"

24 TV'de deprem hakkında değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, söz konuşu depremin 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin artçısı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şerif Barış "Öncelikle hepimize geçmiş olsun, Malatyalılara geçmiş olsun diyelim. 5,6 büyüklüğünde bir deprem. Yine derinliği de 7,03 kilometre hocam. Bu muhtemelen 6 Şubat depremlerinin artçılarından bir tanesi. Tabii ben şu an dışarıdayım. İlk bilgilere bakamadım ama muhtemelen söylediğim gibi. Bu artçılardan biri olup, büyük yapılarda özellikle betonarme yapılarda hasar yapmayacak ama kırsal kesimde özellikle karma olarak yapılan köy binalarında hafif hasarlar yapabilecek bir deprem. Can kaybı umarım olmaz ama işte bazen yaralanma ve hayvan telefi olması muhtemel bir deprem bu." dedi.

Endişe edilmemesi gerektiğini söyleyen Şerif Barış, "Normal bir mühendislik görmüş betonarme binalardan bahsediyorum. Bu büyüklükteki depremlerin normal inşaat yapı yönetmeliklerine uygun yapılmasında hasar almaması beklenir. Ancak yumuşak zeminler, kalın alüvyonlar veya suya doygun zeminlerde hafif hasarlar çarpmaklar oluşabilir. Bunun da endişe edilmemesi lazım. Mühendislik görmüş betonarme binalardan bahsediyorum dediğiniz binalara zarar verecek bir deprem değil." şeklinde konuştu.

"6 ŞUBAT'TA KIRILAN FAYI ETKİLEMEZ"

Depremi çevre illerden de hissedildiğine dikkat çeken Barış, açıklamasında "Büyüklüğü 5,6 diye belirttik derini 7,03 kilometre. Derini çok büyük bir şey ifade etmiyor. Genellikle bu ilk belirlemelerde birkaç kilometre hata normaldir. Dolayısıyla sıvı olmasının sebebi enerji daha az sönümlendiği için yapılara hasar verme gücü artar. Ama etkilenme alanı olarak etkilenmez. Ama duyuma göre Antep'ten bile bu sarsıntının hissedildiği bilgiler var. Bunlar da normaldir. Bu şeyi soracak olursanız bu bir başka depremi tetikler mi? Bunu bilmek mümkün değil tabii ki ama kırılmış özellikle 6 Şubat'taki ana faylarda herhangi bir etkilenme söz konusu olmaz." ifadelerini kullandı.

Barış, vatandaşların en önemli dikkat edeceği hususun dedikodu, fısıltı, duyumlara ve daha büyük bir deprem olacak gibi söylentilere asla ve asla inanmamaları gerektiğini söyledi.

"6 ŞUBAT DEPREMİNİN ARTÇILARI"

5,6'lık depremin 6 Şubat'taki depremin artçısı olduğuna dikkat çeken Barış, "6,5 büyüklükteki depremin artçıları en az 2 yıl sürer ama 2 tane 7,7 ve 7,6'dan bahsediyoruz. Bazı depremlerin artçıları 5 yıl, 10 yıla kadar sürdüğü ve daha da fazla sürdüğü durumlar var nadir. Zaten bu deprem de Türkiye'nin 3 bin yıllık deprem tarihinde ilk defa çok büyük 2 tane ikiz depremdi. O nedenle ben bunun artçı olduğunu düşünüyorum. Deprem oluş düzenleri açısından bakıldığında da dünyada bu tür örnekler var." dedi.

"NORMAL YAŞANTIMA DEVAM EDERDİM"

Vatandaşlara endişe etmemeleri gerektiği uyarasında bulunan Barış, "Önümüzdeki dakikalar için bir tehlike var mıdır bölgede?" sorusuna, "Aslında bunu tespit etmek mümkün değil. Yani keşke biz depremlerin ne zaman olacağını bilsek. Ama bana soruyorsanız şayet o bölgede olsaydım ben normal yaşantıma devam ederdim. Ama söylediğim bir şey bir daha tekrar ediyorum. Bu tür durumlarda aslı astarı olmayan sosyal medya paylaşımları veya hiçbir bilimsel araştırmaya çalışmaya dayanmayan yorumlar, söylentiler ve dedikodu, fısıltı gazetesi, kötü niyetli de olsa iyi niyetli de olsa duyurulur. Bunlara asla insanların itibar etmemesi gerekiyor. En önemli konu bu bence." cevabını verdi.