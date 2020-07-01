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Yaşam

Maltepe'de asker konvoyunda atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı

Maltepe'de asker uğurlaması yapan bir grup tarafından atılan havai fişekler askeri kışlaya düştü. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:25 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:25
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Olay, akşam saatlerinde Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde meydana geldi. Yasaklandığı halde asker uğurlaması yapan bir grup, araç konvoyundan inerek havai fişek attı. Bazı havai fişeklerin cadde üzerindeki Küçükyalı İkmal Maliye Eğitim Merkezi arazisine düşmesiyle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kışlada çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda cadde üzerinde kullanılmış havai fişek kutusu buldu. Bölgedeki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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