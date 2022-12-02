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Yaşam

Maltepe'de kız arkadaşının ağabeyini pompalı tüfekle vurdu

Maltepe'de Abdulkadir K., kız arkadaşının ağabeyine yolda yürürken pompalı tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan ağabey ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA2 Aralık 2022 Cuma 09:37 - Güncelleme:
Maltepe'de kız arkadaşının ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir K. husumetli olduğu kız arkadaşının ağabeyi Ömür D.'yi akşam saatlerinde otomobiliyle takip etti. Abdülkadir K. yolda yürüyen Ömür D.'ye, pompalı tüfekle ateş etti. Ömür D., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ağabey ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Ayhan Toraman, "Beyaz bir araba geldi. Arkadaş kaldırımda yürüyordu. O arada 3 tane sıktı. Biz havaya ateş ediyor herhalde dedik. Sonra araba U dönüşü yapıp aşağı kaçınca çocuğu kaldırımda gördük. Buradan koştuk müdahale ettik. Sonradan öğrendik mahallenin gençlerinden, aralarında bir husumet olmuş. Ondan dolayı çocuğu vurmuşlar. Durumu gördüğüm kadarıyla ağırdı. Müdahale ettik tampon yaptık. Bekledik ambulans geldi götürdü." dedi.

  • Maltepe
  • kız arkadaşı
  • pompalı tüfek

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