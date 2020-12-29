AA/DHA 29 Aralık 2020 Salı 17:30 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 17:34

Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda bir kadının rehin alınarak evde yangın çıkarıldığı ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, dairedeki Aylin Sözer'in (48) öldüğü belirlendi.

Evde bulunan Kemal D. (32) ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınırken polis ekiplerine direnen Kemal D'ye çevredekiler de tepki gösterdi. Bir vatandaşın vurmaya çalıştığı şüpheli, polisin müdahalesiyle araca bindirilerek emniyete götürüldü.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Sözer'in, boğazı kesilerek öldürüldükten sonra cesedinin yakılmaya çalışıldığı, alevlerin de eve sirayet ettiği anlaşıldı. Aylin Sözer'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada, şüphelinin Sözer'i 2 gün boyunca evde alıkoyduğu iddia edildi. Olayı öğrenerek apartmanın önüne gelen Sözer'in yakınları gözyaşı döktü.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesini lanetledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan akademisyen Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Selçuk, "Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesine tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin paylaşım yaptı.

Şentop, "İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir." ifadesini kullandı.

Öldürülen akademisyenin çalıştığı üniversiteden açıklama: İyilik meleğiydi

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer, bugün eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından boğazı kesilip yakılarak katledildi. Olayın ardından açıklama yapan üniversite, “2013 tarihinden bu yana üniversitemizde görev yapmakta olan Aylin Hocamız gerek akademik birikimi gerek öğrencilerine yaklaşımı gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever; ‘İyilik Meleği’ karakteriyle tüm İAÜ Ailesi’nin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanıydı” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından boğazı kesilip yakılarak katledildi. Olay yerine giden polis ekiplerine de saldıran katil zanlısı Kemal Delbe, gözaltına alındığı sırada linç edilmek istendi. Öğretim üyesinden borç para istediği öğrenilen Delbe'nin üzerinden altın kolyeler çıktı.

Konuya ilişkin Dr. Sözer’in görev yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi’nden (İAÜ) açıklama geldi. Yazılı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer’i, 29 Aralık Salı günü öğle saatlerinde, maalesef bir kadın cinayetine kurban vermiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

“Türkiye’de ve ABD’de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013 tarihinden bu yana üniversitemizde görev yapmakta olan Aylin Hocamız gerek akademik birikimi gerek öğrencilerine yaklaşımı gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever; ‘İyilik Meleği’ karakteriyle tüm İAÜ Ailesi’nin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanıydı. Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiçbir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu.

“Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur. Öğrenci ve personelinin yüzde 60’ı kadın olan, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının yetiştirilmesinde büyük görevler üstlenen ve geleceğin güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten gurur duyan bir yükseköğretim kurumu olarak, kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır. Bir akademisyenin ne kadar büyük emek, özveri ve zorluklarla yetiştiğini düşünürsek, toplumumuzun kaybı daha iyi anlaşılabilir.

“İAÜ ailesinin, kıymetli hocamızın tüm öğrencilerinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.”