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Yaşam

Maltepe'de restoranın çatısı alev alev yandı

Maltepe'de bir restoranın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

DHA15 Eylül 2020 Salı 19:40 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 19:40
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Yangın, saat 18.30 sıralarında Maltepe İdealtepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda çıktı. Çatıdan çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler tüm çatı katını sardı. Restoranda bulunan çalışanlar tahliye edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın yarım saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Alev alev yanan çatı katı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görgü tanığı bir kişi, "En üst katta yatak odası var, yemekhane alt katta. Yüzde yüz elektrik kontağından çıktı. İtfaiye 24 dakikada geldi" dedi.

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