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Maltepe'deki bir oto yıkamacıda iki kişi silahlı saldırıya uğradı

Sancaktep'de oto yıkamacıdan çıkan 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Kimliği belirsiz saldırganlar plakası alınamayan bir araçla kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan oto yıkamacıdan dün saat 18.00 sıralarında çıkan ve akraba oldukları öğrenilen Emre C. ve Hasan C. otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Emre ve Hasan C. kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler geldikleri araçla hızla uzaklaştı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 
 
Yaralılar, otomobille yakında bulunan Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan C.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olay yerini şerit çekerek, kapatan polis çevrede delil aradı. Ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurarak, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 
 
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
 
Öte yandan saldırı anları oto yıkamacanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yaralıların yere düşmesi ve etraftaki insanların paniği görülüyor. 

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