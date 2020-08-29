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Yaşam

Maltepe'deki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Maltepe Başıbüyük'te akşam saatlerinde çıkan orman yangınıyla 1 kişi gözaltına alındı.

DHA29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:48 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:48
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Maltepe Başıbüyük'te akşam saatlerinde çıkan orman yangınıyla 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve PKK bağlantısının bulunduğu öğrenildi.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın söndürme helikopteri ve uçağının da kullanıldığı müdahale çalışmaları sonucunda yangın 3 saate söndürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 kişi olay yerinde gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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