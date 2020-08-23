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Yaşam

Manavgat'ta çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanlarda çıkan iki ayrı yangın kontrol altına alındı.

AA23 Ağustos 2020 Pazar 00:43 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 00:43
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Çolaklı Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince arozözlerle müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 1,5 hektarı orman olmak üzere toplam 2 hektar alan zarar gördü.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın da Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yaklaşık 5 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

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