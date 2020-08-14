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Yaşam

Manavgat'ta dört farklı noktada orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakın saatlerde çıkan dört ayrı yangından üçü büyümeden söndürülürken, Oymapınar Mahallesinde çıkan orman yangınında 0.5 hektar ormanlık alan yandı.

İHA14 Ağustos 2020 Cuma 18:58 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 18:58
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Manavgat’ ta aynı saatlerde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangınlarda Sorgun, Kadılar ve Bucak Şıhlar mahallerindeki yangınlar büyümeden söndürülürken, Oymapınar’daki yangında 0.5 hektar ormanlık alan yandı.

Oymapınar Mahallesi Iğrışlar Mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına 3 ilk müdahale aracı, 5 pikap, 5 arazöz., 2 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 treyler, ve 3 helikopter ile Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye müdahalede bulundu.

Yapılan incelemelerde yangının tarlada yakılan mangaldan çıktığı tahmin edilirken bölgeye Olay Yeri inceleme ekipleri çağrıldı. İfade için Sarılar Jandarma Karakoluna götürülen tarla sahibinin bugün tarlaya gitmediğini söylediği bildirildi.

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