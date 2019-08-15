Mandıra Filozofu nerede çekildi? Mandıra Filozofu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da izleyicisi ile buluşacak olan Mandıra Filozofu keyifli dakikalar yaşatacak. Issız bir kulübede yaşayan Mandıra Filozofu olarak görülen Mustafa Ali, köydekiler ve köye gelen zengin iş adamı ile yaşadıklarının anlatıldığı komedi filmi olarak dikkat çekiyor. Mandıra Filozofu filmi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

MANDIRA FİLOZOFU NEREDE ÇEKİLDİ?

Mandıra Filozofu filmi çekimleri doğal güzellikleriyle dünya çapında ünlenmiş Bodrum Çökertme Köyünde gerçekleştirildi.

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir işadamıdır ve yeni projesi için Çökertme köyüne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Müfit Can Saçıntı,

Rasim Öztekin,

Ayda Aksel,

Eser Eyüboğlu ,

Begüm Öner