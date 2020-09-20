Manisa Vakfı, 500 hatim ile Yavuz Sultan Selim Han'ı 500. vefat yılında yâd etti

20 Eylül 2020 Pazar 21:26 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 21:26

Pandemi süreci nedeniyle bir grup vakıf yöneticisi ve halkın da iştiraki ile gerçekleşen anma töreninde Yavuz Sultan Selim Han için okunan 500 Hatimin duası yapıldı. Evrensel Hafızlar Derneği İstanbul şubesi ile ortak tertip edilen programda Manisa Vakfı Başkanı Ercan Oğuz, bir konuşma gerçekleştirdi.

"PANDEMİ SÜRECİ PROGRAMI SINIRLANDIRDI"

Düzenledikleri program için vakıf olarak yaklaşık bir yıldır hazırlık yaptıklarını ifade eden Oğuz ” Protokolümüzün de iştiraki ile geniş katılımlı olmasını arzuluyorduk. Program içinde çok çeşitli etkinliklerin planlamasını yapmıştık. Ancak ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle bugün bu arzumuzu tedbiren gerçekleştiremedik. Bildiğiniz gibi bu süreçle ilgili tedbirler alınmakta ve biz de bu tedbirlere uymak durumundayız. Dolayısıyla müsaade edilen ölçüler kapsamında, sembolik bir katılımla bu anma programını gerçekleştirdik” dedi.

“ECDADIMIZI, ŞEHİTLERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ ANMAK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCU”

Program kapsamında okunan hatm-i şeriflerden dolayı Evrensel Hafızlar Derneği'ne de teşekkürlerini sunan Oğuz “Bu vatan ve millet için hizmet edenleri, canlarını ortaya koyup şehit ve gazi olanları anmak hepimizin boynuna bir borç. Biz de bu anlayıştan yola çıkarak bugün 500. vefat yıldönümünde Yavuz Sultan Selim Han’ı rahmetle ve minnetle andık. Evrensel Hafızlar Derneği mensubu hafızlarımız tarafından okunan 500 Hatm-i Şerif’in duasını hep birlikte yaptık” dedi.

Programın sonunda katılımcılara Manisa’nın meşhur mesir macunu ikram edildi

Sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen programa çok sayıda vatandaş katıldı.