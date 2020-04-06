İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7901
  • EURO
    7,3276
  • ALTIN
    362.13
  • BIST100
    92071.1
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Manisa'da 30 binden fazla vatandaşa biner liralık ödeme evlerinde yapıldı
Yaşam

Manisa'da 30 binden fazla vatandaşa biner liralık ödeme evlerinde yapıldı

Manisa'da 30 bin 267 kişiye evlerinde Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bin liralık ödeme yapıldı.

İHA06 Nisan 2020 Pazartesi 23:39 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 23:39
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında yapılan bin liralık yardımlar hak sahiplerine evlerinde dağıtılmaya devam ediyor. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak olan yardımlar kapsamında ilde 35 bin 387 eve gidildiği, 30 bin 267 kişiye yardım parasının teslim edildiği bildirildi. Evlerinde bulunamadığı için yardım paraları teslim edilemeyen 5 bin 120 vatandaşın evine PTT görevlilerince yeniden gidileceği açıklandı.

Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine önemli uyarı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Komşu 512 milyon dolara F-16 alıyor!
Komşu 512 milyon dolara F-16 alıyor!

Komşu 512 milyon dolara F-16 alıyor!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Ödemeler yarın başlıyor
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.