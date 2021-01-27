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Yaşam

Manisa'da binlerce yıllık tarih dozerle ezildi

Manisa'daki kaçak kazıda 3 bin yıllık tümülüsler dozerle tahrip edildi.

AA27 Ocak 2021 Çarşamba 00:22 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 00:22
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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 3 bin yıllık tümülüsleri dozerle tahrip eden şüpheliler aranıyor.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kendirlik Mahallesi Bozavlu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, 3 bin yıllık tümülüslerin bulunduğu iki ayrı alanda paletli kepçeyle biri 8, diğeri 11 metre derinlikte kazı yapıldığını belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de alanda inceleme yaptı.

Ekipler, tümülüslere zarar veren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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