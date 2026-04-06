  • Manisa'da Gediz ve Nif taştı! Tarım arazileri ve hayvan damları sular altında
Manisa'da Gediz ve Nif taştı! Tarım arazileri ve hayvan damları sular altında

Şehzadeler ilçesinde kuvvetli yağışların ardından Gediz Nehri ve Nif Çayı'nın taşmasıyla adeta can pazarı yaşandı. Hamzabeyli'den Nurlupınar'a kadar geniş bir alanda meyve bahçeleri ve ekili araziler göle dönerken, mahsur kalan hayvanlarına ulaşmaya çalışan vatandaşlar beline kadar gelen suyun içinde yürümek zorunda kaldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Gediz Nehri ve Nif Çayı'nın taşması sonucu tarım arazileri, bağ evleri ve hayvan damlarını su bastı.

Kuvvetli yağışların ardından oluşan taşkın Hamzabeyli, Hacıhaliller, Çobanisa, Yeni Harmandalı, Yeşilköy ve Nurlupınar mahallelerinde su baskınlarına yol açtı.

Mahallelerde tarım arazileri suyla kaplandı, bazı yollar ulaşıma kapandı. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle bazı yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Bölgede meyve bahçeleri ile ekili alanlarda zarar oluştu. Su basan hayvan damlarında mahsur kalan hayvanlara ulaşmak isteyen vatandaşlar suyun içinde yürümek zorunda kaldı.

Su basan bağ evi ve hayvan damları dronla görüntülendi.

Yeni Harmandalı Mahallesi'nde yaşayan Cihan Can, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle birçok yeri su bastığını söyledi. Sular nedeniyle bağ evine ve hayvanlarına ulaşamadığını ifade eden Can, yetkililerden yardım istedi.

