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Yaşam

Manisa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Manisa'da hurda atıkların işlendiği bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Tesisin yanındaki otluk alana da sıçrayan yangını itfaiye ekipleri büyümeden kontrol altına aldı.

IHA25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:32 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:32
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Alınan bilgiye göre, Manisa’nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi yolu üzerinde bulunan, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı tesiste saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, tesisin hemen yanında bulunan otluk alana da sıçradı. Yangın sebebiyle gökyüzünü kara duman kapladı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın, söndürüldü.

Tesiste maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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