İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0492
  • EURO
    7,6994
  • ALTIN
    385.685
  • BIST100
    98842.2
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Manisa'da güvercin hırsızları kameraya yakalandı
Yaşam

Manisa'da güvercin hırsızları kameraya yakalandı

Manisa'da hırsızlar yaklaşık 2 bin lira değerindeki 25 adet cins güvercini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar, depoda bulunan yavru köpeği de sevmeyi ihmal etmedi.

IHA04 Mayıs 2020 Pazartesi 23:21 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 23:21
ABONE OL

Olay, Yunusemre ilçesindeki küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı imalatı yaptığı dükkanının bir bölümünde güvercin besleyen A.O. gece saatlerinde kuşlarına bakmak için gittiği işyerinde kapının kilidinin kırık olduğunu fark etti. Hemen içeriye girerek kuşlarını kontrol eden A.O. kümesin açıldığını ve 25 adet cins güvercinin çalındığını gördü. A.O. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye alırken, güvercinleri çalıp kayıplara karışan 3 kişi olduğunu tespit etti. Yaklaşık 2 bin lira değerindeki güvercinleri çalan hırsızların bulunması için polisin çalışması sürüyor.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kuşların çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kapı kilidini levye ile kırarak içeriye giren hırsızların, kümeslerdeki güvercinleri çuvala doldurduğu görülüyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar, depoda bulunan yavru köpeği de sevmeyi ihmal etmiyor.

Ekmek kuyruğunda saç saça baş başa kavga kameralara yansıdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.