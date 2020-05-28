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Yaşam

Manisa'da iki sulama barajına 9 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 9 bin pullu sazan yavrusu, Manisa'nın Demirci ilçesindeki Kılavuzlar ve Ayvaalan sulama barajlarına salındı.

AA28 Mayıs 2020 Perşembe 18:56 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:56
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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 9 bin pullu sazan yavrusu, Manisa'nın Demirci ilçesindeki Kılavuzlar ve Ayvaalan sulama barajlarına salındı.

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