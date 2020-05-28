Manisa'da iki sulama barajına 9 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı

AA 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:56 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:56

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 9 bin pullu sazan yavrusu, Manisa'nın Demirci ilçesindeki Kılavuzlar ve Ayvaalan sulama barajlarına salındı.