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Yaşam

Manisa'da kaza: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü öldü.

AA09 Mart 2021 Salı 00:46 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 00:46
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü öldü.

Mehmet Erdal (57) yönetimindeki 45 SB 2210 plakalı kamyonet, Salihli-Alaşehir kara yolu Kavaklıdere Köprüsü'nde aynı yönde giden Ali Göksel (56) idaresindeki 06 EU 4393 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde kamyonet sürücüsü Erdal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Erdal'ın cesedi incelemenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tırın sürücüsü Göksel, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

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