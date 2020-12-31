İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2020 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4278
  • EURO
    9,0983
  • ALTIN
    453.498
  • BIST100
    1476.72
Yaşam

Manisa'da köpekleri zehirleyen şahsa ceza

Manisa'da köpekleri zehirleyen tarla sahibi hakkında işlem başlatıldı.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 19:12 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 19:12
ABONE OL

 Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tarlasına giren köpekleri tarım ilacıyla zehirlediği iddia edilen kişi hakkında işlem başlatıldı.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emlakdere Mahallesi'nde iki köpeğin zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Olayla ilgili inceleme yapan ekipler, hareket etmekte zorlanan ve ağzında köpükler bulunan köpeklerin tarlanın muhtelif noktalarında içine tarım ilacı konulmuş, ekmek ve salam nedeniyle zehirlendiğini belirledi.

Zehirlenen köpekler, olay yerine çağrılan Yunusemre Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince barınağa götürüldü.

Köpekleri kasıtlı bir şekilde zehirlediği iddiasıyla tarla sahibi R.G. hakkında "Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.