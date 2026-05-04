İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2036
  • EURO
    53,0255
  • ALTIN
    6662.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Manisa'da korkunç ölüm! Yaşlı adam yangında can verdi
Yaşam

Manisa'da korkunç ölüm! Yaşlı adam yangında can verdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan ev yangınında alevlerin sardığı dairede mahsur kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

İHA4 Mayıs 2026 Pazartesi 11:51 - Güncelleme:
Manisa'da korkunç ölüm! Yaşlı adam yangında can verdi
ABONE OL

Olay, Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Sabah saatlerinde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, balkondan daireye girerek içeride inceleme yaptı.

Ekipler, evde bulunan 88 yaşındaki Mustafa Gökmen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın yangın sırasında balkona çıkmaya çalıştığı esnada fenalaşarak yere yığıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, apartmanın birinci ve ikinci katlarında maddi hasar meydana geldi. Gökmen'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.