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Yaşam

Manisa'da Kovid-19 karantinası

Manisa'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınacak.

AA26 Kasım 2020 Perşembe 20:04 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 20:04
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 Manisa'nın Gördes ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalledenin gece yarasından itibaren karantinaya alınacağı bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Gördes Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ilçeye bağlı Balıklı Mahallesi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında 26 Kasım saat 24.00 itibarıyla 14 gün süreyle karantinaya alınacağı belirtildi.

Açıklamada, karantina süresince vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek grubu ekiplerince karşılanacağı ifade edildi.

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