Manisa'da Kovid-19 karantinası

DHA 26 Ocak 2021 Salı 23:33 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 23:33

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında çok sayıda temaslı kişinin olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı.

Akhisar'ın Arabacıbozköy Mahallesi görülen koronavirüs vakaları ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantina altına alındı. Akhisar Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Arabacıbozköy Mahallesinde çok sayıda kişinin temaslı olması nedeniyle salgının yayılmasını önlemek maksadıyla alınan karantina kararı, 26 Ocak Salı günü saat 17.00'den başladığı belirtildi.