İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2020 Cumartesi / 8 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6604
  • EURO
    8,9115
  • ALTIN
    458.493
  • BIST100
    1124.17
Yaşam

Manisa'da motosiklet kazası

Manisa'da motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

IHA26 Eylül 2020 Cumartesi 19:18 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 19:18
ABONE OL

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Düşerken başını kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Zaferiye Mahallesi’nde bulunan Rafet Üçelli İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 AEA 653 plakalı motosikleti ile Ayakkabıcılar Sitesi istikametinden Rafet Üçelli İlkokulu istikametine seyir halinde olan Emrah Türkyılmaz, okul önünde motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten savrulan Türkyılmaz, düşerken kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Türkyılmaz’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Türkyılmaz, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Türkyılmaz’ın alkollü olduğu iddia edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.