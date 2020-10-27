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Yaşam

Manisa'da sahte içki operasyonu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

AA27 Ekim 2020 Salı 22:52 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 22:52
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde iki farklı adreste sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, muhtelif hacimdeki şişelere doldurulmuş şekilde toplam 4 bin 200 litre sahte şarap ele geçirdi.

Sahte şarapların Manisa bölgesinde satışa sunulmak üzere hazırlandığı belirlenirken, gözaltına alınan N.B. ve V.B. sevk edildikleri Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

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