Manisa'da sahte içki operasyonu

AA 03 Mart 2021 Çarşamba 20:28 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 20:28

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 585 litre sahte içkinin yanı sıra tarihi eser olduğu değerlendirilen bir sütun parçası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Medar Mahallesi'ndeki 3 evde sahte içki üretimi yapıldığını ve bunların satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

E.T. (71), Ş.D. (61) ve A.D'nin (64) evlerinde şişeler içinde 585 litre sahte içki, 1 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun parçası buldu.

Ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.