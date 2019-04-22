13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8312
  • 6,5606
  • 239.076
  • 96.108
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Manisa'da şok olay: Kamyonette 800 kilo at eti ile yakalandılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde, arazideki 5 atı av tüfeğiyle öldürüp, aynı yerde parçalayarak satmak için kamyonete yükleyen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün öğle saatlerinde, at eti taşındığını öğrendiği bir kamyoneti Kayabaşı mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, parçalara ayrılmış halde yaklaşık 800 kilo at eti ele geçirdi. Kamyonetteki S.Ö. (51), H.E. (25) ve H.D (27) gözaltına alındı. Atların H.B.İ. (47) adlı bir kişiye ait olduğu, hayvanların, sahibinin haberi yokken şüpheliler tarafından av tüfeğiyle öldürülüp, olay yerinde kesildiği ve satmak üzere araca yüklendiği anlaşıldı. Ele geçirilen etler, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Türk ordusu kardeş ülkeyle gövde gösterisi yapacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan taziyelerini iletti

Başkan Erdoğan taziyelerini iletti

ABD'den 'yaptırım muafiyetleri' kararı

ABD'den 'yaptırım muafiyetleri' kararı

Aynı kaderi paylaştığı oğluyla yan yana defnedildi

Aynı kaderi paylaştığı oğluyla yan yana defnedildi

Sri Lanka'daki terör saldırısında oklar yerel militan grubu işaret ediyor

Sri Lanka'daki terör saldırısında oklar yerel militan grubu işaret ediyor

Şok olay! Kamyonette ele geçirildi, tam 800 kg

Şok olay! Kamyonette ele geçirildi, tam 800 kg

Akkuzulu Muhtarı: Kesinlikle organize bir olay yok

Akkuzulu Muhtarı: Kesinlikle organize bir olay yok

Türk mühendisler yaptı, Avrupa orduları peşinde

Türk mühendisler yaptı, Avrupa orduları peşinde

Kağıthane'de bina canlı yayında çöktü! İşte o anlar

Kağıthane'de bina canlı yayında çöktü! İşte o anlar
 

POPÜLER HABERLER

Muhtar: Halkımız planlayarak yapmadı

Muhtar: Halkımız planlayarak yapmadı

Prim eksiği olana müjdeli haber: 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Prim eksiği olana müjdeli haber: 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Görenler şaşkına döndü, evinin garajında tank yaptı

Görenler şaşkına döndü, evinin garajında tank yaptı

Emeklilikte çifte maaş!

Emeklilikte çifte maaş!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA