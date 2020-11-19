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Yaşam

Manisa'da trafik kazası

Saruhanlı'da kontrolden çıkan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

DHA19 Kasım 2020 Perşembe 20:56 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 20:56
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, kontrolden çıkarak dereye devrilen traktörün altında kalan sürücü Cihan Direkli (33), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Saruhanlı ilçesinin Akpak Mahallesi Dağyolu mevkisinde meydana geldi. Tarlasında çift süren Cihan Direkli'nin kullandığı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde devrilen traktörün altında kalan Cihan Direkli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri traktör sürücüsü Cihan Direkli'nin cansız bedenini sıkıştığı traktörün altından çıkardı.

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