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Yaşam

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 bin 600 gram esrar maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

DHA11 Eylül 2020 Cuma 19:38 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 19:38
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Alaşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen D.Ç (25) ve B.D'yi (43) takibe aldı. 2 kişinin aynı adreste olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Ekipler, dün akşam saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi'nde bulunan adrese baskın yaptı. Operasyonda yapılan aramalarda, çuval içinde saklanmış halde 10 bin 600 gram esrar maddesi eli geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ç ve B.D çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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