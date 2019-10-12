Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1962 yılında yapılan ve kentin ayakta kalan en eski oteli, 'milyoner yapan odası' ile ünlendi. Otelin üçüncü kuşak sahibi olan Erhan Uygurer, 30 odalı 60 kişilik otelin genelde düşük bütçeli kişilere hitap ettiğini söyledi. Han şeklindeki otelde geceliği 25 liralık ücretle konaklayan 7 kişi şans oyunlarından ikramiye tutturdu.

1 MİLYON KAZANAN

Otelin sahibi Erhan Uygurer, "Odanın ne kerameti var bilmiyorum. Ama burada kalan 7 müşteri şans oyunlarında ikramiye kazandı. Odanın özelliğini söylemezsem para çıkıyor. Söylediğim zaman para çıkmıyor. Şimdiye kadar çok kişi denedi. Bunu ilk 20 yıl önce fark ettim. İşinden ayrılmış, ailesiyle kavgalı ve maddi durumu kötü olan biri vardı. 4 numaralı odayı vermiştim. 'Bir kupon aldım, oynadım inşallah tutar' demişti. Adam tutturdu. Büyük bir para kazanmıştı. Ama ikramiyeler değişik zaman dilimlerinden çıktı. Şans oyunlarından kazananlar arasında en yüksek 1 milyon kazanan oldu" dedi.

NOT BIRAKMIŞLAR

Şans oyunlarından kazanan kişilerin genelde bu durumu saklı tutmaya çalıştığını dile getiren Erhan Uygurer, müşterilerinin bıraktığı mektupla gerçeği öğrendiğini söyledi. Uygurer, "Not yazmış, 'Odada kaldım, para kazandım. Uğurlu geldi. Sana para göndereyim' yazmıştı. Ben de istemedim" diye konuştu.

10 METREKARELİK BİR ODA

Odanın 10 metrekarelik ve 2 kişilik olduğunu anlatan Uygurer, "İkramiye çıkanlar arasında 2-3 tanesi güzel bir ikramiye kazandı. Diğerleri de borçlarını kapatacak kadar bir para tutturdu. 100 bin 200 bin gibi rakamlar çıkmıştı. Burada kalanlar genelde fakir insanlar oluyor" dedi.

ÜNÜNÜ DUYAN KALMAK İÇİN GELİYOR

Milyoner yapan odayı duyanlar gelip günlerce odada kalıyor. Odada kalmayı hiç denemediğini söyleyen otel sahibi Erhan Uygurer, "İnsanlar odaya çok ilgi gösteriyor. Ama böyle bir şeyi duyduğu için geliyor. Gelip günlerce oturanlar oldu. 100 tane süper loto, 100 tane sayısal loto oynayanlar vardı ama çıkmadı. Bu durumdan haberi olmayanlara ikramiye çıkıyor. Ben odada kalmayı hiç denemedim" diye konuştu.

(Yeni Asır)