Malatya'da mantar toplamaya gittiði daðda diðer taþlardan farklý taþlarý gören Osman Ünver, yanýna aldýðý taþlarý 1 yýldýr muhafaza ediyor. Ünver, taþlarýn meteor taþý olabileceðini düþündüðünü söyleyerek bölgede çok sayýda benzer taþýn olduðunu söyledi.

Malatya'da yaþayan Osman Ünver, bundan yaklaþýk 1 yýl öncesine kadar arkadaþlarý ile gittiði Beydað'ýnda mantar toplarken diðer taþlardan farklý bazý taþlarý fark etti. Ýrili ufaklý taþlarý yanýna alan Ünver, eve geldiðinde bu taþlarý yýkarken içerisinden sakýz kývamýndan sývý geldiðini fark etti. Elindeki taþlarýn deðerli olabileceðini ve hatta meteor taþý olma ihtimalini düþünerek iþi bilen bazý kiþilere taþý gösterdi.

Taþýn meteor taþý olma ihtimalinin yüksek olduðunu öðrenen Ünver, "Geçen sene bu iþlerden bir aracý arkadaþa 200 dolar gramýna veririz dediler. Bende vermedim ve halen elimde taþlar. Ne olduðunu tam öðrenmek istiyorum" dedi.

Taþlarýn içerisindeki sývýyý çýkardýðýnda o gün kendisinde baþ aðrýsý olduðunu söyleyen Ünver, "Taþlarý bulduðum yer zirve olduðu için orasý yazýn ortasýna kadar kar altýn da oluyor. Hava sýcaklýðý da en fazla 25 derece olduðu için bu taþlarýn güneþten yanma nedeniyle bu þekilde olma ihtimali yok. O yüzden bu taþlarýn deðerli taþlar olduðuna inanýyorum" diye konuþtu.