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Yaşam

Manzaraya bakarken düştü, hastanede kalp krizinden öldü

Trabzon'da, deniz manzarasına baktığı sırada ayağı kayınca 3 metre yükseklikten düşen Ayşen Yapar (66), kaldırıldığı hastanede kalp krizinden yaşamını yitirdi.

DHA6 Temmuz 2022 Çarşamba 14:33 - Güncelleme:
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Olay, Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Oğlu ve kardeşi ile yamaçtan deniz manzarasına bakmak isteyen Ayşen Yapar, ayağı kayınca 3 metre yükseklikten düştü. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan Yapar, ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşen Yapar, daha sonra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 çocuk annesi Yapar, burada tomografi çekimine alındı. Bu sırada kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yapar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşen Yapar'ın cenazesi, Akyazı Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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