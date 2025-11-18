Mardin'de ara tatil bereketi... Sokaklar ziyaretçilerle dolup taştı

Açık hava müzesi konumundaki tarihi şehir Mardin, ara tatili tam dolulukla geçirdi. Tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören, farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı kent, ara tatilde de ziyaretçilerle doldu.

10 Kasım Pazartesi günü başlayan ve 14 Kasım Cuma günü sona eren ara tatili geçirmek için Mardin'i tercih edenler camileri, medreseleri, manastırları, kiliseleri ve kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dara Antik Kenti'ni gezerek, geçmişe yolculuk yapma imkanı buldu.

Gördüğü ilgiyle hoşgörü kentinin tarihi mekanlarında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Kentte otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, bazı misafirler çevre illerde konaklamak durumunda kaldı.

"BEKLENTİMİZİ KARŞILADI"

Eskişehir'den gelen Nilgün Altın, tarihi yerleri gezdiklerini ve çok keyif aldıklarını belirtti. Altın, "Mardin'in ruhunu yaşamak mükemmel bir şey. İnanılmaz keyif aldık. Beklentimizi çok yüksek karşıladı. Herkes gelip, burayı görmeli, bu ruhu yaşamalı" dedi.

Süreyya Güven de ara tatili fırsat bilerek 19 kişilik arkadaş grubuyla Mardin'e geldiklerini anlatarak, "Atmosferi, maneviyatı her şeyiyle kendisine çeken bir şehir. Çok merak ediyorduk, ilk defa geliyorum. Merakımdan çok daha fazlası, gerçekten beklentimin üstünde" diye konuştu.

Kocaeli'nden gelen öğretmen Ceren Polat ise meslektaşı olan arkadaşlarıyla ara tatilde GAP turu yaptıklarını belirterek, "Mardin'i gezdik, çok beğendik, çok güzeldi. Tarih kokan bir şehir. Bizim için dolu dolu geçti" ifadelerini kullandı.