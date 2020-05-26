Mardin'de eve giren 1,5 metrelik yılan korkuttu

DHA 26 Mayıs 2020 Salı 19:38 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 19:38

Mardin’in Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde evde bulunan Bozkuş ailesi, odada yaklaşık 1,5 metre boyunda yılanı fark edince korkuyla dışarıya çıktılar. İtfaiyeye haber verilmesi üzerine eve gelen ekipler, yılanı aramaya başladı. 2 saat bsüren aramanın sonucunda itfaiye erleri yılanın evin damındaki duvarda bulunan deliğine saklandığını fark etti. İtfaiye Amiri Turan Erkar tarafından yılanın delikten çıkarılması ile aile üyeleri rahat bir nefes aldı. Yılan daha sonra doğaya bırakıldı.