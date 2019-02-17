Mardin'de nişan törenine giden aracın kaza yapması sonucu 3 kişi öldü
Mardin’in Midyat ilçesinde, nişan törenine gitmekte olan aileyi taşıyan araç, tekerleğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
- İHA
Mardin’in Midyat ilçesinde, nişan törenine gitmekte olan aileyi taşıyan araç, tekerleğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
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