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Mardin'de nişan törenine giden aracın kaza yapması sonucu 3 kişi öldü

Mardin’in Midyat ilçesinde, nişan törenine gitmekte olan aileyi taşıyan araç, tekerleğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

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Mardin’in Midyat ilçesinde, nişan törenine gitmekte olan aileyi taşıyan araç, tekerleğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

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