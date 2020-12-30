İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2020 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3684
  • EURO
    9,0575
  • ALTIN
    446.566
  • BIST100
    1479.91
Yaşam

Mardin'de kamyonet devrildi

Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

DHA30 Aralık 2020 Çarşamba 18:56 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 18:56
ABONE OL

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Dikmen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve kasasında tarım işçileri bulunan 47 NE 431 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada aracın kasasında bulunan işçiler yola savruldu. Sürücü ile birlikte aralarında çocukların da bulunduğu 22 tarım işçisi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.