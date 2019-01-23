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Mardin'de ters yöne giren halk otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ters yönde giden halk otobüsünün çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Kızıltepe ilçesinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra ters yöne giren ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 47 H 0243 plakalı halk otobüsü, tekstil fabrikasından çıkan Semse Sarı (21) ve Gülbahar Ökmen'e (23) çarptı. Kazada kadınlardan Sarı olay yerinde hayatını kaybederken, Ökmen ise ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulans ile kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Sarı'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, aracı kullanan şahsın otobüsün muavini olduğu, ehliyetinin olmadığı ve kazadan sonra kaçtığı ileri sürüldü. 

''CHP´liler, AK Parti gelsin diye dua ediyor''

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