Mardin'de yardım kolilerini çalan şüpheliyi yürüyüş şekli ele verdi

AA 21 Mayıs 2020 Perşembe 21:33 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 21:33

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depoda ramazan yardım kolilerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekibi, güvenlik kamerasından yürüyüş şeklinden zanlının Bahri T. olduğunu tespit etti.

Atatürk Mahallesi 833. Sokak'ta gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Öte yandan, zanlının geldiği yardım kolilerinin bulunduğu deponun önünde, etrafı bir süre inceledikten sonra kapıyı cebinden çıkardığı aletle zorla açıp kolileri alarak uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.