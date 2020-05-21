İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7951
  • EURO
    7,4454
  • ALTIN
    376.31
  • BIST100
    102649
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Mardin'de yardım kolilerini çalan şüpheliyi yürüyüş şekli ele verdi
Yaşam

Mardin'de yardım kolilerini çalan şüpheliyi yürüyüş şekli ele verdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bir depoda bulunan yardım kolilerini çalan şüpheli tutuklandı.

AA21 Mayıs 2020 Perşembe 21:33 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 21:33
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depoda ramazan yardım kolilerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekibi, güvenlik kamerasından yürüyüş şeklinden zanlının Bahri T. olduğunu tespit etti.

Atatürk Mahallesi 833. Sokak'ta gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının geldiği yardım kolilerinin bulunduğu deponun önünde, etrafı bir süre inceledikten sonra kapıyı cebinden çıkardığı aletle zorla açıp kolileri alarak uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bakan Koca'dan ''MFÖ'' paylaşımı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.