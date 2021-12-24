Mario Balotelli ve Ibrahimovic çılgınlığı! Dünya bu olayı konuşuyor...

Star.com.tr 24 Aralık 2021 Cuma 08:16 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 09:04

Adana Demirspor'da Mario Balotelli bu kez de Yunus Akgün ile yaşadığı gol sevinciyle gündem oldu. Galatasaray ağlarını sarsan genç yıldızın kafasına hafif bir tekme atarak gol sevinci yaşayan Mario Balotelli'nin bu hareketi dünya basınında yankı bulurken 2011 yılında Zlatan Ibrahimovic ile Antonio Cassano arasında yaşanan gol sevincini akıllara getirdi.

MARİO BALOTELLİ DÜNYA BASININDA

Süper Lig'de gösterdiği performansla da adından sık sık söz ettiren Mario Balotelli başta ülkesi İtalya olmak üzere İngiltere, ABD, Fransa gibi ülkelerde de Yunus Akgün ile yaşadığı gol sevinci sonrası gündem oldu. Mario Balotelli kariyerinde daha önce yaşadığı gol sevinçleriyle de gündem olmuştu.

BALOTELLİ'DEN 7 GOL 2 ASİST

İtalyan yıldız Adana Demirspor formasıyla çıktığı 19 maçta 7 gol 2 asistlik performans gösterdi. Mario Balotelli Süper Lig'de 17 maça çıkarken 6 gol ve 2 asist yaptı. Sezon başında Adana Demirspor'a katılan İtalyan yıldızın 30 Haz 2024'te sözleşmesi sona eriyor.